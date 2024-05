Artur Nogueira inicia Campanha de Vacinação contra Pólio nesta segunda

Doses estarão disponíveis em 8 salas de vacina; público alvo são crianças menores de 5 anos

Seguindo o Governo do Estado de São Paulo, a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Vigilância em Saúde, inicia nesta segunda-feira (27) a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite. As doses estarão disponíveis em oito em salas de vacina até o dia 14 de junho.

Nesta campanha serão utilizadas as vacinas: oral poliomielite (VOP) e inativada poliomielite (VIP). O público alvo são crianças menores de 5 anos de idade.

A responsável técnica pela equipe de enfermagem, Milena Sia Perin, explica que a poliomielite é uma doença grave caracterizada por um quadro de paralisia flácida causada pelo poliovírus selvagem (PVS) tipo 1, 2 e 3 que geralmente acomete os membros inferiores de forma assimétrica e irreversível.

“A vacinação é estratégica e fundamental para a redução do risco de reintrodução do poliovírus no Brasil, que está eliminada no país desde 1994”, frisa.

SALAS DE VACINA

As doses estarão disponíveis nas salas de vacina do USF Blumenau, USF Sacilotto, USF Coração Criança, USF São Vicente, Espaço Mãe e Filho, UBS Terezinha Vicensotti, USF Bom Jardim e USF Jardim do Lago.