Artur Nogueira promove novo Dia D de vacinação neste sábado

Espaço Mãe e Filho estará aberto das 8h às 16h; haverá doses para atualização de caderneta, dengue, etc

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Unidade de Vigilância em Saúde (VISA), promoverá um Dia D de Vacinação neste sábado (19). A ação acontecerá no Espaço Mãe e Filho, das 8h às 16h.

Serão ofertas vacinas contra a Dengue, Gripe (Influenza), e outras de atualização de caderneta.

No sábado, é imprescindível que os pais ou responsáveis compareçam juntamente com as crianças, munidos de documento de identificação e a caderneta de vacinação.

VACINA DENGUE

Os profissionais também aplicarão doses contra a Dengue. Os imunizantes estão disponíveis para crianças e adolescentes com idade entre 10 anos completos e 14 anos de idade (14 anos, 11 meses e 29 dias). O esquema vacinal consiste em duas doses, com um intervalo de 90 dias entre elas.

ATUALIZAÇÃO CADERNETA

Também estarão disponíveis as vacinas para atualização da caderneta de crianças e adolescentes até 15 anos.

É importante ressaltar que a disponibilidade das doses de vacina varia de acordo com a entrega realizada pelo Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) de Campinas.