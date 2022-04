Artur Nogueira realiza Dia D de vacinação contra Covid, Gripe e Sarampo neste sábado

Vacinas serão aplicadas das 8h às 17h, em diversos pontos da cidade; saiba mais

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da secretaria de Saúde, realizará mais um Dia D de vacinação neste sábado (30), das 8h às 17h. A ação englobará a imunização contra a Covid-19, Gripe (Influenza) e Sarampo, em diversos pontos da cidade.

GRIPE

Podem se vacinar: idosos acima de 60 anos; crianças de 6 meses até 4 anos 11 meses e 29 dias; profissionais de saúde; e gestantes/puérperas.

Onde: USF Blumenau, USF Coração Criança, USF São Vicente, Espaço Mãe e Filho, USF Terezinha Vicensotti, USF Bom Jardim e USF Jardim do Lago.

SARAMPO

Podem se vacinar: trabalhadores da saúde e crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias.

Onde: USF Blumenau, USF Coração Criança, USF São Vicente, Espaço Mãe e Filho, USF Terezinha Vicensotti, USF Bom Jardim e USF Jardim do Lago.

COVID-19

Podem se vacinar: idoso acima de 60 anos (1ª, 2ª, 3ª e 4ª dose para todos); adulto acima de 18 anos (1ª, 2ª e 3ª dose para todos; 4ª dose apenas para imunossuprimidos); adolescente de 12 a 17 anos (1ª e 2ª dose para todos; 3ª e 4ª dose apenas para imunossuprimidos e gestantes/puérperas); e criança de 05 a 12 anos (1ª e 2ª dose para todos).

Onde: Na UBS Teresinha Vicensotti e no Espaço Mãe e Filho.

O QUE LEVAR

No momento da vacinação contra gripe ou sarampo, é fundamental que os responsáveis levem a caderneta ou cartão de vacinação para conferência das doses aplicadas e uma melhor avaliação das pendências. O trabalhador da saúde deve comprovar o vínculo por meio de carteira do conselho, ou declaração da empresa, ou carteira de trabalho ou contracheque.

Para a criança se vacinar contra a Covid-19, será necessária a apresentação de CPF, certidão de nascimento ou RG e comprovante de residência. Além disso, é preciso que ela esteja acompanhada do pai/mãe ou do representante legal ou apresentar o termo de assentimento. O termo também é exigido para adolescentes de 12 a 17 anos que estejam desacompanhados dos pais ou responsável.

No caso dos adultos, é necessário levar RG, CPF e o comprovante de vacinação (em casos de segundas doses).