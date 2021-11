Artur Nogueira recebe 1.032 doses da vacina contra a Covid-19

Desde o início da campanha de imunização, município recebeu 87.416 doses, entre 1ª, 2ª e 3ª aplicação

Artur Nogueira recebeu, nesta quarta-feira (03), uma nova remessa dos imunizantes contra a Covid-19. Desta vez, foram enviadas ao município 1.032 doses, que serão utilizadas para aplicação de 2ªs doses em adolescentes de 12 a 14 anos. As vacinas foram retiradas pela Secretaria de Saúde no Departamento Regional de Saúde VII (DRS-7), em Campinas.

Desde que a vacina começou a ser distribuída no Estado, Artur Nogueira havia recebido 86.384. Com a nova remessa, o número subiu para 87.416. Até esta quarta-feira, um total de 43.722 pessoas já tinham sido vacinadas na cidade.

Vale destacar que, no dia da vacina, se faz necessário a apresentação do Registro Geral (RG), comprovante de residência e CPF. No caso de 2ªs doses, é preciso apresentar a carteirinha de vacinação.

Locais de vacinação:

Espaço Mãe e Filho

Segunda a sexta-feira, das 9h às 11h, e das 13h às 14h

Sob livre demanda

Primeiras, segundas e terceiras doses

Grupos: adolescentes, maiores de 18 anos e 3ª dose idosos



Drive-thru UBS Teresinha Vicensotti

Segunda a sexta-feira, das 9h às 11h, e das 13h às 14h

Sob livre demanda

Primeiras, segundas e terceiras doses

Grupos: adolescentes, maiores de 18 anos e 3ª dose idosos

A secretaria de Saúde informa que, em virtude da campanha estadual de multivacinação, não serão mais aplicadas as primeiras doses de Covid-19 no PSF Bom Jardim. As mesmas estarão disponíveis no drive-thru e no Espaço Mãe e Filho, sem necessidade de agendamento.