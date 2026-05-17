MARIA FUMAÇA RETOMA PASSEIOS COM SAÍDAS DE JAGUARIÚNA E MOVIMENTA TURISMO REGIONAL

A retomada dos passeios da tradicional Maria Fumaça com saídas da Estação de Jaguariúna marcou a tarde deste sábado (16), reunindo turistas, jornalistas e apaixonados pela história ferroviária da região. O embarque com destino à Estação Carlos Gomes simbolizou o retorno oficial das viagens regulares partindo da cidade em direção a Campinas, agora com programação fixa aos sábados e feriados.

A iniciativa foi viabilizada pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios, em parceria com a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF). A proposta reforça o posicionamento do município como referência em turismo histórico, cultural e de experiência.

As viagens passam a ocorrer em horários alternados, às 10h e às 14h, permitindo que visitantes e moradores embarquem em uma verdadeira viagem no tempo a bordo da centenária locomotiva a vapor. Durante o trajeto, os passageiros percorrem trechos preservados da antiga Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, contemplando fazendas históricas de café, pontes e paisagens rurais, além de atrações musicais e acompanhamento de guias especializados nos vagões históricos.

A influenciadora digital Luciana Campeiro participou do passeio e destacou a experiência vivida durante o trajeto. “Eu vim especialmente para o passeio de Maria Fumaça, é a primeira vez que faço esse passeio em Jaguariúna. Além de contemplar a paisagem, eu gostei de conhecer um pouco da história da ferrovia e poder vivenciar esse momento único”, afirmou.

O prefeito Davi Neto ressaltou a importância da retomada para o desenvolvimento do município. “Jaguariúna tem uma forte conexão com sua história ferroviária e investir no turismo é investir em desenvolvimento, geração de renda e valorização da nossa cidade. A Maria Fumaça é um patrimônio turístico que orgulha nossa população e atrai visitantes de todo o Brasil”, declarou.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios, Mariana Bruscato, também destacou o impacto positivo da retomada para a economia local. “Mais do que um passeio turístico, a Maria Fumaça representa identidade, memória e desenvolvimento econômico para Jaguariúna. Trabalhamos para fortalecer experiências que movimentem nossa economia, valorizem nossa história e façam com que o turista permaneça mais tempo na cidade, consumindo no comércio, na gastronomia e conhecendo nossos atrativos”, disse.

Além do passeio ferroviário, a retomada das saídas contribui diretamente para o fortalecimento da cadeia turística do município, impulsionando setores como gastronomia, comércio local, espaços culturais e a Feira de Artes e Artesanato (FEART).

Programação e horários:

Partidas conforme a programação, aos sábados, às 14h, em passeios extras e nos feriados, em horários alternados, 10h e 14h

Opções de passeios:

Mini passeio (Jaguariúna x Carlos Gomes): Ideal para famílias e grupos que buscam uma experiência mais curta e dinâmica. Com duração aproximada de 1h20 (ida e volta), o trem segue até a estação de Carlos Gomes e retorna à Jaguariúna.

Aos feriados, percurso completo (Jaguariúna x Campinas): A jornada clássica para quem deseja uma imersão total. Com cerca de 3h30 de duração total, o passeio leva os passageiros até a Estação Anhumas, em Campinas, retornando à Jaguariúna ao final da tarde.

Serviço:

O que: Passeio de Trem Maria Fumaça (saídas de Jaguariúna).

Quando: Sábados e feriados.

Horários de partida: 14h aos sábados, em passeios programados e nos feriados em horários alternados 10h e 14h.

Local: Estação de Trem de Jaguariúna (Av. Marginal, 600 – Centro Cultural).

Informações:

Percursos e horários: Opções disponíveis no momento da aquisição dos ingressos, seja pelo site da ABPF, no CIT ou diretamente na bilheteria da estação.

Recomenda-se a compra antecipada pelo site oficial com preços promocionais: mariafumacacampinas.com.br, ou na bilheteria da Estação de Trem em Jaguariúna.

Fotos: Thiago Carvalho