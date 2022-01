Artur Nogueira recebe nova ambulância indicada pelo Deputado Estadual Dirceu D

A Prefeitura de Artur Nogueira recebeu na última quinta-feira, dia 6 de

janeiro, uma nova ambulância para a Rede Municipal de Saúde. Destinada

à cidade por indicação do deputado estadual Dirceu Dalben, o veículo

atende ao pedido do vereador Nando do Gás, e reforça o compromisso do

parlamentar de contribuir com a estruturação dos serviços oferecidos

à população.

“A área da Saúde é um compromisso do nosso mandato. Com a graça de

Deus, temos conseguido levar melhorias para muitos municípios do nosso

estado e é uma honra poder contribuir com Artur Nogueira. Temos a

certeza de que essa ambulância ajudará muito na qualidade dos

serviços prestados aos moradores, além de oferecer melhores

condições aos profissionais do transporte da saúde”, destacou o

deputado.

“Agradeço o deputado estadual Dirceu Dalben e o parabenizo pelo

excelente trabalho desempenhado ao longo desses três anos. Deputado

prestativo e trabalhador, disposto a ajudar sempre o nosso município.

Essa nova ambulância semi UTI contribuirá muito no atendimento à

população de Artur Nogueira, que carece de melhorias na área da

Saúde e, principalmente, na locomoção dos pacientes para as unidades

de atendimento. Fico muito grato com o apoio do Deputado Dalben e de

toda a equipe”, disse o vereador Nando do Gás.

A ambulância 0 KM, marca Renault, modelo Furgão Master, é totalmente

adaptada para fazer a remoção e transporte de pacientes da Rede

Municipal de Saúde. “Nosso mandato está à disposição e vamos

seguir trabalhando para conquistar mais recursos e melhorias para a

cidade!”, finalizou o deputado.