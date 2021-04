Artur Nogueira recebe novas 1.130 doses da vacina contra Covid-19

Artur Nogueira recebeu, nesta quinta-feira (08), uma nova remessa dos imunizantes contra a Covid-19. Desta vez, foram enviadas ao município 1.130 doses da vacina chinesa Coronavac. As doses foram retiradas pela Secretaria de Saúde no Departamento Regional de Saúde VII (DRS-7), em Campinas.

Desde que a vacina começou a ser distribuída no Estado, Artur Nogueira havia recebido 7.232 doses. Com a nova remessa, o número subiu para 8.362. Até esta quinta-feira, um total de 4.936 pessoas já tinham sido vacinadas na cidade. Destas, 1.316 são profissionais da saúde e 3.620 são idosos.

Segundo a pasta, as vacinas dessa nova remessa serão utilizadas para a aplicação da 2° dose nos idosos de 72 a 74 anos, e 1° dose nos profissionais de educação, cuja vacinação se iniciará nesta segunda-feira (12).

Vale lembrar que para receber a vacina no sistema drive-thru ou a aplicação da 2ª dose, não é necessário agendamento. No entanto, a aplicação da 1ª dose nas salas de vacina requer agendamento prévio, que pode ser realizado pelos telefones da Unidade Básica de Saúde (UBS) Terezinha Vicensotti (3877-2146) e Espaço Mãe e Filho (3877-3751). No dia da vacina, se fará necessária a apresentação do Registro Geral (RG), comprovante de residência, CPF, e, principalmente, o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).