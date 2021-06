Artur Nogueira registra três casos positivos de Covid-19 em crianças

A Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Saúde, informa que neste domingo, dia 06.06.2021, apresentou alteração no boletim oficial de COVID19, com seis casos positivos que foram considerados CURADOS após avaliação médica nos termos do protocolo do ministério de saúde, 11 casos positivos, sendo três deles crianças, e três casos negativos de pessoas que tiveram sintomas gripais, ou contato com pessoas doentes, ou mesmo contato com pessoas suspeita. Sem mais alterações no que diz respeito a novos casos suspeitos.

Caso CURADO 1: Este de homem de 36 anos. Sem relato de comorbidades. Sintomas de síndrome gripal em 23.05.2021. Realizado exame de Teste Rápido- Antígeno com resultado positivo para SARS COV2. Foi mantido em monitoramento domiciliar, hoje em bom estado geral. Alta médica- curado.

Caso CURADO 2: Este de homem de 27 anos. Sem relato de comorbidades. Sintomas de síndrome gripal em 18.05.2021. Realizado exame de Teste Rápido – Antígeno com resultado positivo para SARS COV2. Foi mantido em monitoramento domiciliar, hoje em bom estado geral. Alta médica- curado.

Caso CURADO 3: Este de mulher de 30 anos. Sem relato de comorbidades. Sintomas de síndrome gripal em 25.05.2021. Realizado exame de Teste Rápido- Antígeno com resultado positivo para SARS COV2. Foi mantida em monitoramento domiciliar, hoje em bom estado geral. Alta médica- curada.

Caso CURADO 4: Este de criança feminino de 12 anos. Sem relato de comorbidades. Sintomas de síndrome gripal em 22.05.2021. Realizado exame de Teste Rápido- Antígeno com resultado positivo para SARS COV2. Foi mantida em monitoramento domiciliar, hoje em bom estado geral. Alta médica- curada.

Caso CURADO 5: Este de mulher de 57 anos. Sem relato de comorbidades. Sintomas de síndrome gripal em 25.05.2021. Realizado exame de Teste Rápido- Antígeno com resultado positivo para SARS COV2. Foi mantida em monitoramento domiciliar, hoje em bom estado geral. Alta médica- curada.

Caso CURADO 6: Este de homem de 66 anos. Sem relato de comorbidades. Sintomas de síndrome gripal em 22.05.2021. Realizado exame de Teste Rápido- Antígeno com resultado positivo para SARS COV2. Foi mantido em monitoramento domiciliar, hoje em bom estado geral. Alta médica- curado.

Caso positivo 1: Este de adolescente masculino de 13 anos. Sem relato de comorbidades. Iniciou sintomas de síndrome gripal. Realizou exame de Teste Rápido – Antígeno para SARS COV2 com resultado positivo em 04.06.2021. Sendo monitorado pela unidade básica de saúde (PSF Rural – Bairro Palmeiras) em isolamento domiciliar.

Caso positivo 2: Este de homem de 33 anos. Sem relato de comorbidades. Iniciou sintoma de febre. Realizou exame de Teste Rápido – Antígeno para SARS COV2 com resultado positivo notificado em 04.06.2021. Sendo monitorado pela unidade básica de saúde (PSF Ipês – Bairro Prq das Flores) em isolamento domiciliar.

Caso positivo 3: Este de mulher de 51 anos. Sem relato de comorbidades. Iniciou sintomas de dor na garganta, cefaleia e coriza. Realizou exame de Teste Rápido – Antígeno para SARS COV2 com resultado positivo em 04.06.2021. Sendo monitorada pela unidade básica de saúde (PSF São Vicente– Bairro Jd Arrivabene) em isolamento domiciliar.

Caso positivo 4: Este de criança feminino de 12 anos. Sem relato de comorbidades. Iniciou sintoma de dor de garganta. Realizou exame de Teste Rápido – Antígeno para SARS COV2 com resultado positivo em 03.06.2021. Sendo monitorada pela unidade básica de saúde (PSF João dos Pinheiros – Bairro Nosso Sonho) em isolamento domiciliar.

Caso positivo 5: Este de mulher de 21 anos. Sem relato de comorbidades. Iniciou sintomas de tosse, coriza e dor na garganta. Realizou exame de Teste Rápido – Antígeno para SARS COV2 com resultado positivo notificado em 03.06.2021. Sendo monitorado pela unidade básica de saúde (PSF Rural – Bairro Bom Retiro) em isolamento domiciliar.

Caso positivo 6: Este de homem de 18 anos. Sem relato de comorbidades. Iniciou sintomas de tosse e coriza. Realizou exame de Teste Rápido – Antígeno para SARS COV2 com resultado positivo em 04.06.2021. Sendo monitorado pela unidade básica de saúde (PSF Lago – Bairro Itamaraty) em isolamento domiciliar.

Caso positivo 7: Este de mulher de 39 anos. Sem relato de comorbidades. Iniciou sintomas de tosse, coriza e dor na garganta. Realizou exame de Teste Rápido – Antígeno para SARS COV2 com resultado positivo notificado em 04.06.2021. Sendo monitorada pela unidade básica de saúde (PSF Rural – Bairro Parada) em isolamento domiciliar.

Caso positivo 8: Este de mulher de 39 anos. Sem relato de comorbidades. Iniciou sintomas de febre e alteração do olfato/paladar. Realizou exame de Teste Rápido – Antígeno para SARS COV2 com resultado positivo notificado em 03.06.2021. Sendo monitorado pela unidade básica de saúde (PSF Lago – Bairro Itamaraty) em isolamento domiciliar.

Caso positivo 9: Este de homem de 33 anos. Sem relato de comorbidades. Iniciou sintoma de mal estar. Realizou exame de Teste Rápido – Antígeno para SARS COV2 com resultado positivo em 03.06.2021. Sendo monitorado pela unidade básica de saúde (PSF Planalto – Bairro Planalto) em isolamento domiciliar.

Caso positivo 10: Este de homem de 33 anos. Sem relato de comorbidades. Iniciou sintomas de diarreia e náuseas. Realizou exame de Teste Rápido – Antígeno para SARS COV2 com resultado positivo em 03.06.2021. Sendo monitorada pela unidade básica de saúde (PSF São Vicente – Bairro Ida Sia) em isolamento domiciliar.

Caso positivo 11: Este de criança masculino de 02 anos. Sem relato de comorbidades. Iniciou sintomas de tosse e coriza. Realizou exame de Teste Rápido – Antígeno para SARS COV2 com resultado positivo em 03.06.2021. Sendo monitorada pela unidade básica de saúde ( PSF Laranjeiras – Bairro Laranjeiras) em isolamento domiciliar.

Caso negativo 1: de homem de 58 anos, sem relato de comorbidades. Assintomático, com teste rápido antígeno negativo para SARS COV2 em 04.06.2021.

Caso negativo 2: de criança masculino de 07 anos, sem relato de comorbidades. Apresentou quadro de síndrome gripal, com teste rápido antígeno negativo para SARS COV2 notificado em 04.06.2021.

Caso negativo 3: de mulher de 21 anos, sem relato de comorbidades. Apresentou quadro de síndrome gripal, com teste rápido antígeno negativo para SARS COV2 notificado em 04.06.2021.

Ressaltamos que todas as medidas de proteção estão sendo tomadas para evitar a propagação dos casos, a conscientização da população é a chave para vencermos essa pandemia por COVID19.

O Departamento de Vigilância em Saúde informa ainda que está acompanhando todos os casos suspeitos de COVID – 19 em nosso município, e tem seguido todas as orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde para casos relacionados ao novo Coronavírus.