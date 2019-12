Artur Nogueira Rodeio 2019 é sucesso mesmo com noites de chuva e frio

A edição 2019 do Artur Nogueira Rodeio foi sucesso de público mesmo com chuva nas noites de sexta-feira e sábado e muito frio no domingo. O evento realizado entre os dias 21 e 24 de novembro, no Balneário Municipal “Guilherme Carlini”, contou com as emocionantes montarias, shows musicais e bailão todas as noites.

Além da programação diversificada o público contou com completa infraestrutura, segurança, estacionamento e praça de alimentação. Todas as noites tiveram público da cidade e região que lotaram as arquibancadas, camarotes e arena.

A dupla Zé Neto & Cristiano abriu a programação de shows na noite de quinta-feira, dia 21, onde interpretaram seus maiores sucessos e embalaram o grande público dessa noite. Na sexta-feira, dia 22, foi a vez de Bruno & Barreto trazerem seus sucessos para o público desta noite.

No sábado, dia 23, o público cantou e dançou ao som da dupla Antony & Gabriel com grandes sucessos sertanejos e a participação do DJ Kevin com muito funk e balada. Para encerrar a noite de domingo, dia 24, trouxe muita emoção para o público com o show comandado pela Orquestra Jovem do Projeto Retreta que acompanhou a dupla Edson e Hudson e teve a participação de Pedro Leonardo, Márcio & Gustavo, Caique & Kauê, além de artistas da cidade.

Na noite de sábado também foi realizado o Desafio do Bem, com um peão que montou em prol de uma menina que tem um sério problema de saúde. Durante o desafio, segundo a organização, foi arrecadado, aproximadamente, R$ 22 mil e também foi oferecida uma cirurgia de correção dos pés, através da Plan Saúde.

ACIDENTE

A única nota triste do evento foi o acidente ocorrido na noite de sexta-feira, quando o carro que fazia a abertura com o locutor Jorge Moisés perdeu o controle e tombou na arena. Além do locutor outras duas pessoas estavam no carro. Jorge Moisés foi atendido pela equipe médica de plantão e levado ao Pronto-socorro, mas passa bem e ficou apenas em observação.