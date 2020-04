Artur Nogueira tem seis casos suspeitos de coronavírus; dois foram descartados

A Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Saúde informa que nesta quarta-feira (01), foi notificada a respeito dos exames de 02 casos suspeitos de Artur Nogueira que resultaram como NEGATIVOS ao COVID19 (não estão infectados com o coronavírus). A Prefeitura informa ainda que em ambos os casos, os resultados vieram através de serviços particulares.

Cabe ressaltar ainda que o Departamento de Vigilância em Saúde acompanha constantemente todas às suspeitas de COVID19, sejam eles particulares ou através do SUS, e que ainda aguarda os resultados dos demais exames encaminhados ao Instituto Adolfo Lutz, além de seguir todas as orientações de isolamento e prevenção, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde.