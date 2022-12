Árvore Solidária arrecada 13 toneladas na região do Centro Paulista

_Na 13ª edição da campanha promovida pelas agências Sicredi Dexis, o

Centro Paulista angariou alimentos, brinquedos e outros produtos_

As agências da _Sicredi Dexis_ localizadas na região do Centro

Paulista conquistaram um grande resultado com a campanha Árvore

Solidária, cujo objetivo foi conseguir alimentos para famílias em

situação de vulnerabilidade no Natal. Foram arrecadados um pouco mais

de 15 toneladas de donativos em 2022, que beneficiaram 5 mil pessoas e

23 instituições.

Neste ano, a ação chegou à 13ª edição tendo como meta alcançar

180 toneladas de alimentos em todas as 111 agências da instituição

financeira cooperativa, localizadas no norte e noroeste do Paraná,

leste e centro leste paulista.

Nas 19 agências dos 14 municípios que integram a região Centro

Paulista, a Árvore Solidária contou com 207 voluntários e uma

arrecadação de precisamente 13.540,19 quilos de alimentos, além de

brinquedos, produtos de higiene e outros itens.

Entre as cidades da região que mais angariaram donativos estão

Piracicaba, com 3.482kg (entre as 4 agências, somente a da Vila Rezende

foi responsável por 2.300kg); Iracemápolis, com 2.500kg (única

agência); Limeira, com 1.440kg (2 agências); Americana, com 1.438kg (2

agências); e Cordeirópolis, com 1.203kg (única agência).

Em Piracicaba, as doações foram destinadas ao Exército de

Formiguinhas, Asilo São Vicente de Paulo e Fundação Jaime Pereira

(Funjape), além de outras três comunidades da cidade: Vera Cruz,

Algodoal e Renascer. Já em Limeira, o que foi arrecadado foi

encaminhado ao Fundo de Solidariedade municipal. Enquanto em

Cordeirópolis, uma ação especial foi realizada em conjunto com a

prefeitura e o Lions Clube local.

“Realizamos uma ação solidária para angariar leite para a Apae

(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). Para isso, um pedágio

foi montado na porta de 10 supermercados de Cordeirópolis e, no total,

foram arrecadados 1200 litros de leite”, relatou o gerente _Luis

Adriano Faber Brum_.

Em algumas das regiões que integraram a campanha, além de arrecadarem

alimentos não perecíveis, cestas básicas e brinquedos, também

captaram doações de colchões, móveis e eletrodomésticos, para

famílias que tiveram as casas atingidas pelas inundações provocadas

devido às fortes chuvas dessa época.

AGÊNCIAS SICREDI DEXIS — CENTRO PAULISTA

Agência

Kg de alimentos

Iracemápolis

2.500

Piracicaba Vila Rezende

2.300

Cordeirópolis

1.203

Conchal

886

Americana Centro

838

Leme

750

Limeira Vila Cidade Jardim

740

Limeira Centro

700

Americana

600

Charqueada

503

Piracicaba

460

Santa Gertrudes

457,19

Piracicaba Centro

450

Engenheiro Coelho

316

Piracicaba Santa Terezinha

286

Rio Claro

200

Araras

150

Santa Bárbara d’Oeste

104

Ipeúna

97

TOTAL

13.540,19

ÁRVORE SOLIDÁRIA

A campanha começou em 2010 na agência de Paranavaí e logo essa

solidariedade se espalhou por toda a cooperativa de crédito. Em 2021,

ano em que 19 milhões de brasileiros enfrentaram situação de fome,

segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança

Alimentar e Nutricional, a campanha levou alimentos para a mesa de mais

de 10 mil pessoas. Foram arrecadadas 165 toneladas de alimentos,

superando a meta de 150 toneladas.

Além de ajudar a comunidade, a Árvore Solidária vai ao encontro dos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), do qual a Sicredi Dexis

é signatária desde 2012.

foto: Árvore solidaria de limeira