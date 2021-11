Assalto a mão armada no Bairro Universitário

Na noite de segunda-feria, 22, um homem sofreu com um assalto a mão armada, na Rua Levy de Souza Duarte, no Bairro Universitário em Engenheiro Coelho.

De acordo com informações, a vítima trafegava na localidade por volta das 10h45 da noite, quando foi abordada por dois elementos numa moto. Segundo a vítima um dos elementos estava com uma arma. O homem foi rendido e teve a moto roubada – uma Titan KS 150 cor preta.

Já na fuga, os bandidos deixaram a moto que utilizaram para efetuar o roubo para trás.

A Polícia Militar (PM) e a Ronda Municipal (ROMU) foram ao local do crime e constataram que a moto deixada pelos assaltantes também havia sido roubada. No caso, a vítima era um motoboy que realizava entregas no bairro.