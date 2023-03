Assembleia Legislativa inicia a 20ª legislatura na próxima quarta, 15

A 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) termina na próxima terça-feira (14). No dia seguinte, ocorrerá a posse dos 94 deputados, bem como a eleição para a Mesa Diretora para os próximos dois anos. O deputado Edmir Chedid (União) também estará nesta 20ª legislatura – oitavo mandato consecutivo – após receber 129.097 votos em outubro do ano passado.