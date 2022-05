ASSINADA AUTORIZAÇÃO PARA O INÍCIO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA TEREZA PEREIRA MADRUGA CORREA

A Prefeita Cláudia Botelho, comemora o início das obras e diz que levar pavimentação é levar dignidade para os moradores. “Desde o início do nosso governo tenho esperado por esse momento. Estamos atendendo os moradores do Taguá II que esperam há anos por esse asfalto. Ver a felicidade no rosto do povo por uma obra tão importante é a coisa mais gratificante para um gestor público. Vamos continuar empenhados com o apoio do Deputado Federal Baleia Rossi para que nossa população seja ainda mais valorizada”, ressaltou a prefeita.