Assistência Social de Mogi Mirim capacita profissionais

Durante quatro dias, a Secretaria de Assistência Social promoveu capacitação para o

Conselho Tutelar de Mogi Mirim, estendida a outras áreas importantes na aplicação de

políticas públicas destinadas às crianças e aos adolescentes.

A atividade ocorreu de 1º a 4 de fevereiro, de forma virtual (através do Google Meet) e

reuniu, além dos conselheiros tutelares da cidade, trabalhadores ligados ao SUAS

(Sistema Único de Assistência Social) e ao Sistema de Garantia de Direitos. Servidores

de outras secretarias municipais também participaram.

“Esta ação foi muito importante e tivemos um retorno bem positivo das pessoas que

participaram. Agregar conhecimento nunca é demais e, neste caso, em que tratamos de

situações tão delicadas, que envolvem vulneráveis como crianças e adolescentes, é ainda

mais importante”, destacou Cristina Puls, Secretária de Assistência Social.

O responsável pela capacitação foi Marcelo Gallo, que tem graduação, mestrado,

doutorado e pós-doutorado em Serviço Social. Foram abordados temas como o panorama

histórico da criança e do adolescente no Brasil, Infância, Adolescência e Direitos humanos

e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). As atribuições e o papel dos conselhos

tutelares e conselhos de direitos também esteve em pauta, bem como a violência contra

crianças e adolescentes e a violação de direitos.

Gallo ainda tratou sobre o Sistema de Garantia de Direitos (SGD), falando a respeito de

seus atores, atribuições e papéis, redes de proteção à criança e ao adolescente e a

importância de áreas como a Assistência Social, Saúde, Educação, Cultura e Esporte na

aplicação de políticas efetivas para o desenvolvimento das crianças e adolescentes.

Na sexta-feira (4), último dia da capacitação, os participantes foram orientados sobre o

SUAS (Sistema Único de Assistência Social) e o SINASE (Sistema Nacional de

Atendimento Socioeducativo).