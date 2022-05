Assistência Social distribui sopa, leite e cobertores para aquecer moradores de rua no frio

Na noite desta segunda-feira, dia 16, a equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS), percorreu os bairros de Jaguariúna em busca dos moradores de rua para oferecer ajuda para enfrentarem as baixas temperaturas.

Com o apoio da Guarda Municipal e da Casa da Passagem Irmã Antônia eles ofereceram sopa, leite, cobertor e saco de dormir para aquecer essas pessoas. Além disso, também foi oferecido um local para passarem a noite.

Nos próximos dias, a abordagem aos moradores de rua continuará acontecendo sempre das 20h às 24h. A população pode ajudar a Prefeitura a localizar essas pessoas que precisam de ajuda. Basta ligar ou mandar mensagem para: (19) 9-9896-5867.

A ação é uma continuidade do trabalho de mapeamento dessa população que já está sendo realizado na cidade há cerca de um mês e que também acontece em conjunto com a Secretaria Municipal da Saúde para aplicar as vacinas contra a gripe e contra a covid-19.