Assistência Social divulga data da prova para seleção de novos conselheiros tutelares em Artur Nogueira

Candidatos devem estar atentos à data, horário e local da prova, que é parte do processo de seleção para os conselheiros tutelares do município

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Artur Nogueira, em conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), torna público os detalhes referentes à prova de seleção dos novos conselheiros tutelares, que irão compor o quadriênio 2024/2028.

Esta etapa do processo seletivo, que marca a segunda fase, foi estabelecida pelas Resoluções 06/2023, publicada em 24 de maio, com o conteúdo bibliográfico, e pela Resolução 08/2023, divulgada no Diário Oficial da Prefeitura em 21 de junho, onde constam a lista de candidatos aptos e as normativas para a realização da prova.

FIQUE ATENTO

A prova será realizada no dia 16 de julho, na EMEF – Prof. Francisco Cardona, com a abertura dos portões às 8h30 e fechamento às 9h. O local do exame é a Rua Humberto Rossetti, 711 – Jd de Faveri.

Os candidatos deverão se apresentar para a realização da prova no horário de 9h às 12h, munidos de documento de identificação com foto e portando caneta azul ou preta.

Ressalta-se que não será permitida a entrada após o fechamento dos portões, sendo o comparecimento obrigatório para que o candidato permaneça no processo de seleção.

O CONSELHEIRO TUTELAR

O papel do conselheiro tutelar é de suma importância na comunidade, atuando na proteção e garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Esses profissionais têm como responsabilidade primordial o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), atuando tanto de forma preventiva quanto reativa em situações que envolvam violações ou ameaças aos direitos infantojuvenis.

O trabalho do conselheiro tutelar é essencial para assegurar o bem-estar e o desenvolvimento saudável das crianças e dos adolescentes, além de orientar as famílias e a comunidade sobre os direitos e deveres relacionados à infância e à adolescência.

Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Artur Nogueira