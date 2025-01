Foragido da Justiça do Mato Grosso do Sul é Capturado em Mogi Guaçu

Na tarde de 4 de janeiro, uma equipe policial de Mogi Guaçu realizou a captura de um indivíduo procurado pela Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. A operação aconteceu durante patrulhamento na zona sul do município.

O homem, identificado como J., possuía características previamente conhecidas pela equipe e foi abordado para averiguação. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Inicialmente, a consulta via COPOM não apontou antecedentes criminais. No entanto, com o apoio do serviço de inteligência, confirmou-se a existência de um mandado de prisão expedido contra o indivíduo, com pena de 10 anos, 5 meses e 24 dias de reclusão em regime fechado.

Após ser cientificado de seus direitos, o capturado foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu. Sob a supervisão da delegada de plantão, foi registrado o Boletim de Ocorrência e o mandado de prisão foi cumprido. J. permanece à disposição da Justiça.

A ação reforça o compromisso das forças de segurança com a proteção da comunidade e o cumprimento da lei.