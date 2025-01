Prefeitura de Pedreira iniciou a entrega dos carnês de IPTU de 2025

A Prefeitura Municipal de Pedreira, através do “Setor de Tributação”, vinculado a Secretaria de Finanças, iniciou nesta semana a entrega dos quase 20 mil carnês de Imposto Predial e Territorial Urbano de 2025. O IPTU é definido de acordo com o código tributário e calculado com base no valor venal do imóvel. O IPTU do corrente ano sofreu correção de 4,60%, que corresponde à variação INPC/IBGE.

Um efetivo próprio foi preparado para que os carnês estejam nas mãos dos donos das propriedades antes do vencimento da primeira parcela ou parcela única, programada para o dia 10 de fevereiro de 2025. A entrega acontece casa a casa. Entretanto, se houver ocorrências de habitação sem a numeração ou caixa de correspondência, impossibilitando a entrega, a Administração fará um comunicado extra para que o peguem no Paço Municipal.

“O cronograma de distribuição estabelecido não deve sofrer atrasos”, enfatiza o Prefeito Fábio Polidoro, ressaltando ainda que os contribuintes que optarem pelo pagamento à vista do IPTU 2025 terão desconto de 5%. Até o vencimento, os pagamentos poderão ser feitos em toda a rede bancária e casas lotéricas.

Os recursos do IPTU são importantes e fazem parte da LOA – Lei Orçamentária Anual, portanto, necessita-se dessa arrecadação para cumprir o que foi proposto no Orçamento, com as respectivas destinações. Os valores pagos vão retornar em obras e serviços aos próprios moradores. A arrecadação proveniente do IPTU é destinada principalmente às áreas de Saúde, Educação, Segurança, além da manutenção da Cidade e projeção de novas obras. “Ao valorizar o imposto que paga, o cidadão contribui para ampliar a qualidade de vida de toda a população”, destaca o Prefeito Fábio Polidoro.

Quem não receber o Carnê do IPTU em casa, dentro do prazo de entrega programado, deve entrar em contato com a Prefeitura Municipal, que disponibiliza um “Setor Especial”, para fornecer as informações essenciais e tirar todas as dúvidas dos contribuintes.