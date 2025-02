Associação Estadual de Judô Acácio Rodrigo promoveu a tradicional troca de faixas entre seus alunos

No sábado, 15 de fevereiro, 49 alunos da Associação Estadual de Judô Acácio Rodrigo (AEJAR) foram promovidos à nova graduação, dentro de suas trajetórias no Judô.

Com a casa cheia, o Sensei Acácio alegrou-se em poder proporcionar esse momento tão importante na vida de cada aluno. Além disso, o Sensei pode contar com a presença do Secretário Municipal de Esportes e Lazer, Emerson Godoy, do Vereador Jedson Panegassi, e dos faixas pretas: Sensei Franciele, Igor, Paraíba, André, João Fernando, Rodrigo e Moacir que abrilhantaram ainda mais o evento.

“Agradeço a presença de todos e principalmente aos pais, mães e familiares que vieram prestigiar um passo tão importante na vida de cada judoca. Mais uma troca de faixa inesquecível”, concluiu o Sensei Acácio Rodrigo.