Associação Pedreirense esteve disputando a tradicional “Copa Amparo de Judô 2024”

Atletas da Associação Pedreirense de Judô, contando com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer, estiveram disputando no último dia 29 de setembro, a “Copa Amparo de Judô 2024”, competição promovida pela XV Delegacia Regional da Grande Campinas em parceria com a Prefeitura Municipal de Amparo.

O Floresta Atlético Clube recebeu atletas de toda a região, que disputaram das classes Sub-9 a Sênior Masculino e Feminino. “Durante a competição os atletas pedreirenses João Pedro Conti e Davi Conti, conquistaram Medalha de Ouro”, informou o Presidente da Associação Pedreirense de Judô, Sensei Nelson Pedroso.