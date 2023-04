ATAQUE A CRECHE MATA QUATRO CRIANÇAS EM BLUMENAU

Um crime barbaro e cruel chocou o país inteiro na manhã desta quarta – feira (5). Um homem de 25 anos, invadiu uma creche, matou quatro crianças e feriu cinco, no Vale do Itajaí, na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. O assassino se entregou após o crime.

De acordo com a Polícia Militar (PM), as crianças feridas com idades entre zero e dois anos, foram encaminhadas ao Hospital Santo Antônio.

O ataque aconteceu no início da manhã na creche Bom Pastor, que fica na rua dos Caçadores, no bairro Velha. A unidade de ensino é particular.

De acordo com a PM, as crianças estavam em um parquinho quando o criminoso chegou em uma motocicleta, pulou o muro da creche e atacou as crianças . Depois de cometer o crime, o assassino se entregou no Batalhão da PM. As crianças mortas tinham entre 4 e 7 anos. A Polícia ainda não sabe a motivação do crime. Em 2011, o Brasil teve mais de 10 ataques a creches e escolas.