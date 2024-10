SAAE INICIA PREPARAÇÃO PARA INTERLIGAR NOVO RESERVATÓRIO DE 5 MILHÕES DE LITROS

O terceiro reservatório da ETA (Estação de Tratamento de Água) de Mogi Mirim está cada vez mais perto de entrar em operação, contribuindo para a melhoria e segurança doabastecimento municipal. Nesta segunda-feira (30), a Estação começou a receber as peças que serão usadas na interligação entre a nova estrutura, os módulos de tratamento e também a rede de abastecimento e distribuição.

O trabalho prevê a execução de aproximadamente 110 metros de rede em tubo DeFoFo de 800 milímetros, sendo 30 metros de rede de alimentação entre o módulo de tratamento e a entrada do reservatório e mais 80 metros para interligar a estrutura à rede de abastecimento municipal. O sistema ainda contará com atuadores eletrônicos, para abertura e fechamento dos registros de forma remota.

O projeto será executado pela própria autarquia e deve ser iniciado ainda na primeira quinzena de outubro, aguardando somente a chegada do restante dos materiais necessários. Após iniciada, a previsão é de que toda a rede seja concluída em 20 dias. O cronograma de trabalho foi elaborado para que haja o mínimo possível de interferência no abastecimento municipal durante a ação.

RESERVATÓRIOS

O terceiro reservatório, que aumenta a capacidade de armazenamento da estação para 11 milhões de litros de água, passará a abastecer os reservatórios “Arthur de Azevedo”, no Jardim Paulista, e o reservatório e EEAT (Estação Elevatória de Água Tratada) “Prefeito Luiz Franklin Silva”, no Tucura. Essa mudança garante que a região norte tenha mais segurança no abastecimento em situações emergenciais, evitando riscos de interrupção prolongada no fornecimento de água.

A obra do terceiro reservatório, com capacidade para 5 milhões de litros de água tratada, prevista no projeto de ampliação da ETA, traz benefícios diretos ao município com a melhoria nos sistemas de distribuição de água, sem sobrecarga para alimentar os reservatórios municipais. Os investimentos realizados na captação, produção e distribuição de água suprem a demanda de consumo dentro da projeção para, pelo menos, mais 30 anos.