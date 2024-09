Não perca a oportunidade: Participe da feira do empreendedor 2024 e impulsione seu negócio!

Se você é empreendedor ou deseja inovar no seu negócio, não pode perder a Feira do Empreendedor 2024! O evento acontecerá no dia 11 de outubro de 2024, sexta-feira, sendo uma excelente oportunidade para networking, aprendizado e crescimento empresarial.

O Sebrae está oferecendo transporte gratuito para facilitar a sua participação. O ponto de partida será na Alameda Maurício de Nassau, 444 – Centro, na Prefeitura de Holambra, com saída prevista para 08h00. Não perca essa chance de aprimorar suas estratégias e fazer conexões importantes no mundo dos negócios!

Como garantir sua vaga:

1. Inscreva-se no site da feira para obter sua credencial: Feira do Empreendedor Sebrae (https://feiradoempreendedor.sebraesp.com.br).

2. Solicite o transporte pelo WhatsApp: (19) 99241-8142 ou diretamente no Sebrae Aqui Holambra.

Atenção! As inscrições para o transporte são válidas até o dia 30 de setembro de 2024, e as vagas são limitadas. Não deixe para última hora!

Importante: O ônibus disponibilizado não poderá transportar menores de 18 anos.