ATAQUES EM ESCOLAS: Adolescente de Itapira, investigado por incitar violência nas redes sociais, está entre os 10 jovens apreendidos

Um adolescente de 15 anos, morador da cidade de Itapira, foi apreendido pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (19). Ele é investigado por incitar ataques por meio de redes sociais .

O jovem foi apreendido em sua casa. Após ser ouvido foi levado para a Fundação Casa. Além dele mais nove menores em cinco estados são investigados.

De acordo com o Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior 2 (Deinter-2), a ação faz parte do cumprimento de um mandado de busca e apreensão da operação da Polícia Civil de Santa Catarina junto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública contra violência nas escolas.

Segundo a polícia, os 10 jovens são investigados pela prática de atos infracionais equiparados aos delitos de ameaça, incitação ao crime, apologia ao crime, associação criminosa e crimes previstos no Estatuto do Desarmamento. Eles estão sujeitos a internação provisória por até três anos.

As ordens judiciais da operação foram deferidas pela Vara da Infância e Juventude da Comarca de Blumenau, segundo o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC).

A operação

A Polícia cumpriu mandados de internação provisória de dez menores de idade, além de buscas e quebras de sigilo, em cinco estados. As ordens são cumpridas nos seguintes locais:

• PE – Recife;

• SC – Blumenau;

• PR – Curitiba e Guaíra;

• RJ – Barra Mansa, Duque de Caxias, São Gonçalo;

• SP – São Paulo (Capital), Itapira, São José dos Campos, Salto.

A Operação Escola Segura foi determinada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública após ter sido identificada a ligação de grupos neonazistas investigados em outro procedimento, com a participação de jovens e adolescentes que pregavam ataques em escolas. Alguns alvos da operação fizeram ou tentaram fazer contato com o autor da chacina em Blumenau, por meio das redes sociais.

