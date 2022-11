Até 60% dos casos de surdez em crianças poderiam ser evitados

Hospital Pequeno Príncipe reforça a importância da prevenção,

diagnóstico e tratamento precoce da perda auditiva

Curitiba, 8 de novembro de 2022 – Atualmente mais de dois milhões de

brasileiros possuem alguma deficiência auditiva, o que corresponde a em

torno de 1% da população do país, segundo dados da Pesquisa Nacional

de Saúde. A Organização Mundial da Saúde (OMS) já estima que, até

2050, 2,5 bilhões de pessoas no mundo terão algum tipo de perda

auditiva, sendo que 700 milhões delas vão precisar de serviços de

reabilitação.

Quando o assunto é criança, também de acordo com a OMS, até 60% dos

casos de perda auditiva poderiam ser evitados por meio das vacinações,

acompanhamento pré-natal, realização da triagem neonatal e tratamento

de doenças inflamatórias do ouvido. Por isso, no Dia Nacional de

Prevenção e Combate à Surdez, lembrado em 10 de novembro, o Hospital

Pequeno Príncipe – única instituição exclusivamente pediátrica do

país habilitada pelo Ministério da Saúde para realizar implante

coclear pelo Sistema Único de Saúde (SUS) – reforça a importância da

prevenção, diagnóstico e reabilitação precoce da surdez infantil.

O ideal é que, em até 48 horas após o nascimento, todos os bebês

passem pela Triagem Auditiva Neonatal Universal (TANU), que é

fundamental para a identificação de qualquer alteração auditiva.

“Esse exame é muito rápido e simples de fazer. Se for detectada alguma

falha, é realizado um novo teste no primeiro mês de vida, e, tendo

falha novamente, o bebê é encaminhado para um serviço de referência

para ser atendido por especialistas e aí ter o diagnóstico. Por isso

é tão importante que se consiga fazer todo esse processo dentro do

prazo de um mês de vida para a triagem, três para o diagnóstico e

seis para a intervenção, reabilitação e orientação”, explica o

médico Rodrigo Guimarães Pereira, otorrinolaringologista do Pequeno

Príncipe.

O especialista enfatiza ainda que quanto antes a criança começar a ter

experiências auditivas, menor será o impacto no seu desenvolvimento.

“A orelha é a forma de captar e transmitir o som para o cérebro, que

é quem escuta. Então quanto mais tarde ele começar a receber o som,

mais difícil vai ser a compreensão por não ter tido experiências

auditivas até então. Por isso é fundamental a criança começar a ser

reabilitada o mais precoce possível, porque o impacto no

desenvolvimento de comunicação, cognitivo e perceptivo será menor”,

diz.

Prevenção

A surdez mais comum na infância é a congênita, ou seja, quando a

criança já nasce com algum tipo de perda de audição. E entre as

causas mais comuns estão alterações genéticas e infecções que

acontecem ainda durante a gestação. Mas a surdez também pode ocorrer

ao longo da vida, durante o crescimento e até mesmo na fase adulta, com

diferentes causas, como quadros sindrômicos e infecções.

Por isso, para prevenir os casos de surdez em crianças, é essencial

que se tenham alguns cuidados desde a gravidez. “A gestante deve ter um

pré-natal bem-feito, cuidar para não ter doenças infecciosas que

possam gerar surdez, não usar drogas ou álcool durante a gestação e

manter a carteira de vacinação do bebê em dia”, reforça o médico.

Os cuidados e a prevenção contra problemas auditivos também devem

continuar em todas as fases da vida:

* evite alterações metabólicas graves que possam gerar surdez, como

o diabetes;

* não se exponha de forma inadequada a sons;

* cuide com o excesso de ruídos;

* não deixe o volume do fone de ouvido muito alto;

* opte por estímulos sonoros do ambiente em vez dos provocados pelo

fone de ouvido.

Tratamento

Após o diagnóstico, cada caso é avaliado para verificar qual a melhor

reabilitação auditiva. Uma das formas de tratamento é o implante

coclear, que é indicado para perdas auditivas severas e profundas, ou

surdez total. A prótese – que é implantada na orelha e dura a vida

toda – substitui a função das células que não estão funcionando.

Já para perdas leves ou moderadas, são utilizados aparelhos de

amplificação sonora individual.

A surdez necessita de acompanhamento durante toda a vida da pessoa. No

início do tratamento, o paciente é acompanhado por

otorrinolaringologistas, fonoaudiólogos, assistentes sociais,

psicólogos e, se necessário, neurologistas ou outros especialistas

conforme o quadro. Com o passar dos anos, precisa dar continuidade ao

tratamento apenas com otorrinolaringologistas e fonoaudiólogos.

O Serviço de Otorrinolaringologia do Pequeno Príncipe

Referência no Brasil pela complexidade dos casos tratados, o Serviço

de Otorrinolaringologia do Hospital Pequeno realiza consultas

ambulatoriais e cirurgias, como o implante coclear, com uma equipe

multiprofissional composta por otorrinolaringologistas pediátricos,

fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais e enfermeiros.

Apresenta uma estrutura completa para realizar o diagnóstico, a

cirurgia, o acompanhamento pós-cirúrgico e a reabilitação dos

pacientes com problemas relacionados aos ouvidos, nariz, garganta e

cirurgia cervicofacial. Por ser exclusivamente pediátrico, oferece um

atendimento integral às crianças, contemplando outras eventuais

necessidades, principalmente em relação a doenças graves e síndromes

associadas com a surdez.

Sobre o Pequeno Príncipe

Com sede em Curitiba (PR), o Pequeno Príncipe é uma instituição

filantrópica, sem fins lucrativos, que oferece assistência hospitalar

há mais de 100 anos para crianças e adolescentes de todo o país.

Disponibiliza desde consultas até tratamentos complexos, como

transplantes. Atende em 35 especialidades, com equipes

multiprofissionais, e realiza 60% dos atendimentos via Sistema Único de

Saúde (SUS). Conta com 378 leitos, 68 de UTI, e em 2021, mesmo com as

restrições impostas pela pandemia de coronavírus, foram realizados

cerca de 200 mil atendimentos e 14,7 mil cirurgias que beneficiaram

pacientes do Brasil inteiro.