Atenção Mogi Mirim ! Mudanças na vacinação da 2ª dose nesta sexta-feira

A Secretaria de Saúde vai vacinar nesta sexta-feira (16), todas as pessoas que estavam com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 agendada entre 13 e 17 de julho.

No início da semana, foi divulgado que a vacinação da segunda dose – tanto para AstraZeneca quanto para Coronavac – ocorreria em todas as 11 UBSs (Unidades Básicas de Saúde do Município).

No entanto, foi necessário alterar o local da vacinação, exclusivamente para a segunda dose da Coronavac. Como a demanda é pequena, o único posto que vai aplicar a segunda dose da Coronavac será o do Parque do Estado II (Zona Norte).

Já para quem vai precisar da segunda dose da AstraZeneca, a vacinação em todas as UBSs está mantida. O horário da vacinação também permanece o mesmo: das 15h às 19h.

DOCUMENTAÇÃO

Para esta etapa da vacinação, não é necessário o agendamento prévio. Basta apresentar os documentos pessoais e a carteirinha de vacinação com a comprovação da aplicação da primeira dose.