Atenção, motoristas! Nova interdição na Avenida Brasil

A partir da próxima segunda-feira (14), uma nova interdição será necessária na Avenida Brasil para avançar com as obras de implantação dos coletores e interceptores da rede de esgotos nas duas margens do Córrego Santo Antônio.

A nova interdição será feita na altura da rua Tuiuti (Rua lateral da Delegacia de Ensino) tendo o trânsito local permitido para acesso aos comércios, até a rua Antonio Galvão Cotrim.

A interdição total da via ocorrerá apenas no quarteirão anterior ao semáforo existente no cruzamento da Avenida Brasil com a 22 de Outubro. Neste trecho, o tráfego estará proibido por questão de segurança, já que a tubulação está sendo colocada a uma profundidade de 4 a 6 metros.

Sob responsabilidade da Sesamm (Serviços de Saneamento de Mogi Mirim), as obras possibilitarão que Mogi Mirim passe a tratar 95% de seu esgoto, um número muito acima da média entre as cidades paulistas que é, atualmente, de 55,5%.

Dúvidas ou informações adicionais sobre as obras e as interdições podem ser esclarecidas pelo telefone 3806-1184.