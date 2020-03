Atende Fácil e Cartão Cidadão adotam novo protocolo de atendimento

Para se adequar às restrições impostas pelas ações de enfrentamento ao coronavírus, os departamentos Atende Fácil e Cartão Cidadão adotaram um protocolo de atendimento que tem o objetivo de evitar a propagação do vírus.

Será atendida somente uma pessoa por vez dentro das salas. Um servidor fará o pré-atendimento na sala de espera, agilizando as informações necessárias. Registros de reclamação, solicitação e denúncias devem ser feitos por telefone.

Os departamentos também solicitam que as pessoas a serem atendidas façam a higienização pessoal necessária antes de entrar nas salas de atendimento.

CARTÃO CIDADÃO

No caso do Cartão Cidadão, antes de comparecer ao órgão para fazer o registro do cartão, o usuário deve atualizar o cartão do SUS nos postos de saúde e comparecer ao Atende Fácil com os seguintes documentos:

– Para maiores: RG, CPF, cartão do SUS, comprovante de residência (conta de água, luz, IPTU e contrato de locação imobiliário).

– Para menores (0 a 18 anos): CPF, RG ou certidão de nascimento, cartão do SUS e comprovantes de endereço. Para mais informações, o telefone é 3867-9701.

ATENDE FÁCIL

No caso do Atende Fácil, os usuários devem fazer solicitações, reclamações e denúncias pelos telefones: 3867-9827, 3867-9803, 3867-9739 e pelo 156. Não há necessidade de comparecer ao Atende Fácil para a emissão de segunda via de conta de água. A atualização de boletos do IPTU 2020 para pagamento também pode ser feita pelo site da Prefeitura no endereço jaguariuna.sp.gov.br.

PROCON

Para os serviços do Procon, o horário de funcionamento será reduzido para: de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h, com atendimento de uma pessoa por vez mediante agendamento. As pessoas devem agendar o horário para atendimento, bem como tirar dúvidas e obter orientações, pelos telefones 3867-9745 e 3867-9717.