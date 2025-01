Atendimento especializado às crianças com TEA completa um ano em Amparo

O Centro de Referência em Autismo de Amparo – (CAA), da Secretaria Municipal de Saúde, completou um ano de muitos serviços prestados à comunidade, na quarta-feira, 8.

O serviço especializado da Prefeitura de Amparo iniciou o atendimento em janeiro de 2.024, com 20 crianças e adolescentes, com idade inferior a 18 anos. Hoje elas são 53, que contam com equipe multidisciplinar formada por psicólogo, psicopedagogo, psiquiatra, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, neurologista, entre outras especialidades.

O atendimento acontece três vezes por semana. A família também recebe orientações semanais. Os atendimentos começam a partir do encaminhamento feito pelas Unidades de Saúde do Munícipio e pelo Núcleo Catavento, da Secretaria Municipal de Saúde, que realizam a triagem.

“Precisaria trabalhar em dois empregos, para custear um tratamento deste na rede particular. A Prefeitura de Amparo acertou em trazer um serviço desse. Meus filhos são atendidos e percebo muita diferença no dia a dia deles em casa”, disse Guilherme Henrique, pai de dois filhos atendidos pelo CAA.

O centro também conta com metodologia ABA (Applied Behavior Analysis, traduzido como Análise do Comportamento Aplicada). Esse método consiste em um ensino intensivo das habilidades necessárias para que indivíduos com autismo ou transtornos invasivos do desenvolvimento alcancem sua independência.

“O prefeito Carlos Alberto trabalhou para que os recursos fossem destinados e que tivéssemos uma equipe técnica, para o atendimento da demanda das crianças e adolescentes com TEA. Sem dúvida, estamos dando mais Qualidade de Vida para os atendidos e familiares”, ressaltou o secretário municipal de Saúde, Gilberto Ferreira Martins Junior.

No primeiro ano, foram mais de 2.400 atendimentos realizados pelo Centro de Atenção ao Autista, para o público. Além disso, os pais receberam mais de 80 encontros com a equipe contratada pela Prefeitura de Amparo.