Atendimento psicológico é realizado por telefone em Mogi Guaçu

O CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) e o CAIA (Centro de Atenção Integral aos Adolescentes) oferecem atendimento psicológico gratuito por telefone.

O atendimento é recomendado para pessoas que precisam conversar ou que precisam de ajuda psicológica. Os profissionais avaliarão se existe a necessidade de uma consulta presencial, ou se o acompanhamento será mantido por tele-atendimento.

Se precisar de ajuda sobre qualquer assunto, o número para atendimento é 3831-5215. Para adolescentes, o contato é feito pelo número 3818-1765.

Os atendimentos estão sendo feitos via telefone para que não haja circulação de pessoas, assim para que não haja a disseminação do coronavírus, mas se for visto pelos profissionais que há necessidade de uma consulta presencial, o mesmo será informado.

Caso o profissional não esteja disponível no momento da ligação, será feito o agendamento para retorno do contato. O contato para mais informações ou qualquer dúvida pode ser feito pelo número 3831-5215.