Atividade física regular estimula a memória, a cognição e o bem-estar mental, defende psiquiatra do CEUB

Ao induzir a liberação de endorfinas, conhecidas como “hormônios da felicidade”, prática melhora o humor, alivia o estresse e a ansiedade

A atividade física evolui ao longo da história em suas formas e propósitos, adaptando-se às diversas épocas e culturas. A prática não beneficia apenas o corpo, desempenhando papel fundamental também na saúde mental, conforme destaca o psiquiatra Lucas Benevides, professor de Medicina no Centro Universitário de Brasília (CEUB). A atividade física atua, por exemplo, no combate ao estresse, fator comum na vida moderna e que pode ter efeitos adversos no organismo, desde sintomas físicos até distúrbios emocionais.

De acordo com estudo divulgado pelo British Journal of Sports Medicine, a atividade física é 1,5 vezes mais eficaz do que a psicoterapia ou medicamentos no combate à depressão. A pesquisa aponta que, no período de 12 semanas, os exercícios físicos foram os mais eficazes na redução dos sintomas de saúde mental, incluindo o alívio da ansiedade e angústia, destacando a rapidez com que a atividade física pode trazer uma mudança.

Lucas Benevides enfatiza que a atividade física tem sido uma constante na história, alterando suas formas e funções. Traçando uma linha do tempo, na Pré-história, estava associada à sobrevivência e às práticas religiosas. Na Antiguidade, especialmente na Grécia, já tinha um foco na ginástica e na preparação militar, bem como na competição nos Jogos Olímpicos. Enquanto na Idade Média houve uma estagnação, essa prática foram revitalizada na Idade Moderna e sistematizada na Idade Contemporânea.

A conscientização sobre a importância do exercício para a saúde cresceu junto com a literatura médica sobre o assunto no século XX. “Hoje, a atividade física engloba uma variedade de movimentos, incluindo jogos, esportes, danças e atividades laborais, sendo vista como essencial para a saúde. A compreensão e aceitação de seus benefícios continuam a se expandir”, destaca o especialista. O docente descreve a prática como aliada para mitigar os efeitos nocivos do estresse sobre a saúde mental, ao induzir a liberação de endorfinas, conhecidas como “hormônios da felicidade”, que melhoram o humor e reduzem a tensão.

Para o professor de Medicina, os benefícios da atividade física vão além do âmbito emocional. A adoção regular de exercícios físicos aprimora a qualidade do sono ao regular os padrões de descanso, promovendo um repouso mais profundo e revitalizador. Também está correlacionada com a estimulação da memória e da função cognitiva, desempenhando um papel crucial no combate à depressão. “A prática constante de atividade física fortalece o corpo e a saúde mental. Ela pode atenuar os efeitos negativos do estresse, melhorar o humor, a qualidade do sono e até a função cognitiva. É uma ferramenta valiosa para cultivar o bem-estar”, afirma Benevides.

Diante do crescente desafio das doenças crônicas e do estresse no mundo moderno, o psiquiatra destaca que a atividade física emerge como uma estratégia preventiva e de promoção da saúde mental. “Compreender e abraçar os benefícios da atividade física regular é um passo significativo em direção a uma vida mentalmente saudável e equilibrada”, completa.

Benefícios da atividade física regular na saúde mental:

• Redução de estresse e ansiedade: a liberação de endorfinas durante o exercício ajuda a aliviar o estresse e a ansiedade, proporcionando uma sensação de relaxamento e bem-estar.

• Melhoria na qualidade do sono: a prática regular de atividades físicas, especialmente ao ar livre, contribui para a regulação dos padrões de sono, promovendo um repouso mais reparador.

• Estímulo da memória e cognição: a atividade física pode aumentar o tamanho do hipocampo, área do cérebro ligada à memória e aprendizado, impulsionando a capacidade cognitiva.

• Combate à depressão: o exercício tem demonstrado ser um complemento eficaz no tratamento da depressão, auxiliando na melhoria do humor e bem-estar geral.

• Promoção de autoestima e confiança: a prática regular de atividades físicas contribui para uma maior autoestima e confiança, essenciais para a saúde mental.