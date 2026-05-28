Guarda Municipal prende homem por descumprir medida protetiva
Ocorrência teve início após a vítima acionar o Botão do S.O.S Mulher; suspeito permaneceu à disposição da Justiça
A Guarda Municipal prendeu um homem por descumprimento de medida protetiva na manhã desta quinta-feira (28).
A ocorrência teve início após a vítima acionar o Botão do S.O.S Mulher. Com o alerta, as viaturas foram imediatamente deslocadas até o local indicado para averiguação dos fatos.
Ao chegarem, os agentes localizaram as partes envolvidas. Segundo as informações, o homem tinha ciência da medida protetiva expedida contra ele e, diante da situação, foi conduzido à Delegacia de Polícia para apresentação da ocorrência.
Na unidade policial, a autoridade de plantão ratificou a voz de prisão. O homem permaneceu à disposição da Justiça e aguardava audiência de custódia.
A rápida resposta da Guarda Municipal reforça a importância das ferramentas de proteção às vítimas de violência doméstica e o compromisso das forças de segurança com a preservação da vida e o cumprimento da lei.
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