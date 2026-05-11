Wellness Pilates Day reúne alunas do Proativ em manhã especial de saúde e homenagem ao Dia das Mães em Jaguariúna

Evento promovido pela Prefeitura contou com atividades de bem-estar, integração e prática esportiva no Boulevard do Centro Cultural

A Prefeitura de Jaguariúna realizou no último sábado, dia 9 de maio, o Wellness Pilates Day, evento voltado à promoção da saúde, qualidade de vida e integração entre participantes do Programa Proativ. A atividade aconteceu no Boulevard do Centro Cultural e reuniu cerca de 70 alunas em uma programação especial em homenagem ao Dia das Mães.

A ação foi organizada pela Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer, em parceria com a Track&Field Jaguariúna e a empresa Meskle Sports.

As participantes receberam camiseta personalizada do evento, participaram de um café da manhã especial e, ao final das atividades, ganharam rosas em comemoração ao Dia das Mães.

A programação teve início com um aquecimento ritmado e seguiu com uma aula de Mat Pilates realizada ao ar livre no Boulevard do Centro Cultural.

Além de incentivar hábitos saudáveis e a prática esportiva, o Wellness Pilates Day também promoveu momentos de convivência e integração entre mães e filhas que participam do Programa Proativ, fortalecendo os vínculos e proporcionando uma manhã especial para as famílias presentes.

O evento integrou as ações desenvolvidas pela Prefeitura para valorização da saúde, do bem-estar e da participação das mulheres nas atividades esportivas do município.

Fotos: Jorge Eduardo Faddoul