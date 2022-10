Atleta infantojuvenil ganha três medalhas de ouro no Campeonato Brasileiro de Ciclismo

O ciclista Fabio Rodrigues Braga Junior conquistou três medalhas de ouro no Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Pista, ocorrido entre os dias 20 e 23 de outubro, em Maringá (PR). Todas as medalhas foram pela categoria infantojuvenil para atletas com idade de 12 a 14 anos. O evento foi organizado pela Confederação Brasileira de Ciclismo e reuniu ciclistas com idades de 12 a 18 anos de vários estados do Brasil.

Fabio Junior integra a equipe de ciclismo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) e representou Mogi Guaçu na competição nacional, durante provas disputadas no Velódromo de Maringá. O guaçuano conseguiu os três títulos nas provas de velocidade por equipes, perseguição individual e de 500 metros. Além disso, ele também ficou em 8º e 7º lugares nas provas de velocidade individual e Keirin da categoria juvenil.

A próxima competição do atleta será no próximo sábado, 29 de outubro, na disputa da 46ª Maratona Esportiva Guaçuana (MEG). Depois, no dia 10 de novembro, o ciclista viaja para o Rio de Janeiro para disputar a final dos Jogos Escolares Brasileiro.

Títulos

Em 2022, Fabio Rodrigues Braga Junior conquistou importantes títulos, entre eles:

Campeão Brasileiro de Ciclismo de Estrada – Palmas (TO)

Campeão dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo – Americana (SP)

Campeão Paulista de Resistência – Atibaia (SP)

Campeão da Prova 1º de Maio – Indaiatuba (SP)

Campeão Paulista da Prova de Montanha – Mairiporã (SP)