Atletas da equipe de Judô pedreirense participaram do Campeonato da Federação Paulista de Judô

No último sábado, 25 de novembro, a equipe de Judô da Associação Pedreirense com atletas do Projeto Pro Esportes brilhou na cidade de Lindoia ao participar do aguardado Campeonato da Federação Paulista de Judô. A competição, que marcou o encerramento do ano esportivo de 2023, foi palco de demonstrações impressionantes de habilidade e dedicação por parte dos judocas da região.

O professor Nelsinho, Cleber e toda a equipe, juntamente com os familiares, foram protagonistas desse feito notável, evidenciando o comprometimento e o esforço dedicados ao longo do ano. As conquistas no torneio não apenas destacaram o talento individual dos atletas, mas também reforçaram a importância do trabalho em equipe e do apoio familiar para o sucesso esportivo.

O Secretário de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato parabenizou a equipe pelo desempenho excepcional. “É com grande satisfação que reconhecemos o trabalho árduo e a determinação dos atletas da Associação Pedreirense. O judô é uma modalidade que exige disciplina e dedicação, e ver nossos representantes locais se destacando em competições de nível estadual é motivo de orgulho para toda a comunidade”, concluiu.