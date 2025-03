Atletas de Artur Nogueira medalham na maior competição de judô das Américas

O Projeto Judô Esporte Social, mantido pela Secretaria de Esporte, Lazer & Juventude de Artur Nogueira, brilhou na Copa São Paulo de Judô, a maior competição da modalidade nas Américas. O evento, realizado no Ginásio do Ibirapuera (SP) entre a sexta-feira (07) e domingo (09), reuniu 2.500 atletas de 224 equipes de todo o Brasil.

Representando Artur Nogueira, 15 judocas nogueirenses entraram em combate, conquistando uma medalha de prata e uma de bronze.

MEDALHISTAS NOGUEIRENSES

Maria Gabriela Mamede, na categoria Sub-13 até 28 kg, venceu as primeiras lutas até a semifinal, onde foi derrotada. Na repescagem, superou uma adversária de Mogi das Cruzes e garantiu o bronze.

Já Pietro Vaz, na categoria Sub-13 até 34 kg, venceu seis lutas consecutivas e chegou à final contra um atleta do Mato Grosso. Após um empate no tempo regulamentar, a decisão foi para o Golden Score (prorrogação), que durou oito minutos. O adversário conseguiu marcar um Yuko, deixando Pietro com a medalha de prata e o título de vice-campeão da competição.

O desempenho nogueirense foi comemorado pelo secretário de Esporte, Lazer & Juventude, Caio Rodrigues. “Mais uma vez, Artur Nogueira sobe ao pódio em meio a grandes equipes do Brasil. É um motivo de muito orgulho”, celebrou.

O professor Rodolpho Lavoura também destacou a evolução dos atletas. “Tivemos um aproveitamento de lutas muito maior do que em 2024. As medalhas de prata e bronze coroaram um trabalho intenso entre os alunos e a comissão técnica desde janeiro”, afirmou.

DESEMPENHO DOS DEMAIS ATLETAS

Outros judocas de Artur Nogueira também se destacaram. Lis Oliveira venceu três lutas seguidas, chegando à semifinal. Na repescagem, sofreu uma segunda derrota e terminou na quinta colocação. Além dos medalhistas, participaram da competição Miguel Sena, Iago Araújo, Gustavo Tristão, Wallace Oliveira, Rodrigo Gomes, Natalia Pereira, Sophia Correa, Lucas Santos, Flora Gonçalves, Matheus Henrique, Kauã Davide e Enzo Stefanini, todos representando Artur Nogueira com muita dedicação e garra.

AUTORIDADES PRESENTES

A abertura do evento contou com a presença de autoridades como a secretária de Esportes do Estado de São Paulo, coronel Helena Reis, o cônsul-geral do Japão, Toru Shimizu, e o presidente da Confederação Brasileira de Judô, Silvio Acácio Borges, além de medalhistas olímpicos. A organização estima que mais de 10 mil pessoas passaram pelo ginásio durante os três dias de competição.

A equipe do Minas Tênis Clube sagrou-se campeã geral da competição, seguida por Esporte Clube Pinheiros e Clube Athletico Paulistano.

A Copa São Paulo segue nos dias 22 e 23 de março, com as disputas das categorias Aspirantes e Veteranos.