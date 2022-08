Atletas de Artur Nogueira se classificam para final do Campeonato Paulista de Judô

_Durante Fase Inter Regional realizada neste sábado (20), alunos do

Projeto Judô Esporte Social conquistaram 3 medalhas de ouro, 2 de prata

e 2 de bronze_

Atletas do Projeto Judô Esporte Social – mantido pela Prefeitura de

Artur Nogueira -, foram classificados para a final do Campeonato

Paulista de Judô. Os alunos retornaram à cidade de São Carlos no

último sábado (20) para participar da Fase Inter Regional do

Campeonato Paulista (categorias sub9, 11, 13 e 15).

Palco de várias conquistas nogueirenses na última semana, o Ginásio

Milton Olaio Filho testemunhou mais vitórias dos atletas. Ao todo foram

3 medalhas de ouro, 2 de prata e 2 de bronze.

Entre os destaques deste final de semana estão as alunas Evilyn Santana

e Laura Oliveira. As judocas disputaram a categoria sub15 até 52kg e

fizeram dobradinha no pódio. Evilyn venceu todas as 4 lutas por Ippon

(pontuação máxima) e ficou com o título de campeã. Laura venceu 3

lutas por Ippon e perdeu apenas para a amiga de equipe, tornando-se

Vice-Campeã.

De acordo com o professor Rodolpho Lavoura, ambas fizeram uma

competição impecável. “Evilyn iniciou o Judô na EMEF Pref. Ederaldo

Rossetti. Laura iniciou com 2 anos, sob influência de seu irmão mais

velho que também praticava. Cada uma fez por merecer cada medalha e

estão escrevendo suas histórias através do Judô. Tenho muito a

agradecer a cada família pelo carinho e confiança durante esses anos”,

enfatizou.

Os judocas Lucas Silva Santos (sub9 até 40kg) e Vinicius Mauro (sub15

+81kg) também se destacaram com vitórias em todas as lutas por ippon,

sagrando-se campeões em suas respectivas categorias. João Gustavo

Assis ficou com a medalha de prata na categoria sub11 até 30kg. Sophia

Corrêa (sub15 até 57kg) e Gustavo Tristão (sub15 até 45kg)

garantiram a medalha de bronze em suas categorias.

Todos esses judocas garantiram vaga para a fase final do Campeonato

Paulista e se juntam ao Gabriel Franze (sub11 até 36kg) e Miguel Sena

(sub18 até 73kg). Gabriel e Miguel garantiram suas vagas durante o Open

realizado em Ribeirão Preto no mês de maio.

“Essa nova geração vem conquistando seu espaço. Agora fica a torcida

para que nossos judocas conquistem títulos no Paulista e vagas para o

Brasileiro. De certo, já são exemplos para nossos alunos iniciantes

que aprenderão muito através do exemplo”, destacou o secretário de

Esporte e Lazer, Caio Rodrigues.

FINAIS

As finais do Campeonato Paulista de cada categoria acontecerão entre os

meses de setembro e outubro, em datas e locais definidos pela

Federação Paulista de Judô. A primeira final será da categoria

Sub15, dia 03 de setembro, com a presença de cinco nogueirenses.

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Artur Nogueira