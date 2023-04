Atletas de Mogi Guaçu conquistam medalhas de ouro, prata e bronze em Campeonato Brasileiro de Ciclismo

Os ciclistas Fabio Rodrigues Braga Junior e Joaquim Carlos Braga Neto, da equipe de ciclismo da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) de Mogi Guaçu, disputaram o Campeonato Brasileiro de Pista e Estrada – Categoria de Base. A competição foi realizada nos últimos dias 11 e 16 em um circuito urbano (Parque Bosque II) e no velódromo da cidade de Maringá (PR). Fabio competiu na categoria juvenil e conquistou duas medalhas de ouro, duas de prata e uma de bronze. Já Joaquim trouxe para casa duas de prata e uma de bronze pela categoria infanto juvenil.

O Campeonato é dividido nas modalidades masculina e feminina e em três categorias: infanto juvenil (13 e 14 anos), juvenil (15 e 16 anos) e júnior (17 e 18 anos). As provas do velódromo aconteceram nos dias 11, 12 e 13 de abril, enquanto no circuito urbano nos dias 15 e 16. No dia 15 de abril, ocorreu a prova contrarrelógio, quando individualmente os atletas percorrem uma determinada distância. Já no dia 16 de abril aconteceram as provas de resistência.

As provas de contrarrelógio e resistência exigem do físico e atenção dos atletas por conta da presença de algumas subidas, descidas e curvas no percurso. O Campeonato Brasileiro de Pista e Estrada – Categoria de Base é organizado pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) e Federação Paranaense de Ciclismo (FPC) com apoio da Prefeitura Municipal de Maringá.