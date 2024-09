PREFEITURA DE JAGUARIÚNA REALIZA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PASCHOAL ABRUCEZI

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, está revitalizando a Praça Paschoal Abrucezi, no Jardim Planalto. As obras incluem a troca do piso, instalação de bancos, serviços de drenagem e outras melhorias.

Segundo o projeto, a pista de caminhada será ampliada e também serão instalados parque infantil e academia, além de quadra de areia e iluminação de LED.

O prazo de execução dos trabalhos é de 90 dias, conforme cronograma estabelecido na contratação. A obra é realizada pela empresa Projecon Projetos e Construções Ltda.

Foto: Ivair Oliveira