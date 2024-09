Solidariedade em Ação: 6ª Cavalgada do Bem Arrecada Mais de R$ 112 Mil para Instituições de Santo Antônio de Posse

A Associação da Cavalgada do Bem, juntamente com a Comitiva Saco de Ouro, organizou a 6ª edição da “Cavalgada do Bem” em Santo Antônio de Posse, evento que ocorreu no dia 18 de agosto de 2024. Com o objetivo de beneficiar instituições locais, a cavalgada conseguiu arrecadar um montante expressivo, refletindo o comprometimento e a solidariedade da comunidade.

O total arrecadado foi de R$ 112.152,08, que foi dividido igualmente entre a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e o Lar São Vicente de Paulo, ambas instituições de Santo Antônio de Posse. Cada entidade recebeu uma doação de R$ 56.076,04, valores que serão fundamentais para a continuidade dos serviços prestados.

Além disso, o valor total arrecadado com o estacionamento durante o evento, no valor de R$ 1.950,00, foi revertido para o Lar das Crianças, outra instituição local que se dedica ao atendimento de crianças em situação de vulnerabilidade.

A organização do evento expressou sua gratidão a todos que contribuíram, direta ou indiretamente, para o sucesso da cavalgada, ressaltando a importância da união em prol de causas sociais e o impacto positivo dessas ações na sociedade.