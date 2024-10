Outubro Rosa: Clínico Geral ressalta a importância do Mês de Conscientização e Prevenção do Câncer de Mama

A campanha internacional foi criada no começo dos anos 90 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure

O Outubro Rosa é uma campanha que possui o objetivo de conscientizar e alertar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), 74 mil novos casos da doença, que é o tipo de câncer que mais ataca as mulheres em todo o mundo, devem ser registrados até 2025.

Os principais sintomas do câncer de mama são nódulos palpáveis, alteração no tamanho da mama e mudança na textura ou na cor da pele. Segundo o médico clínico geral Marcelo Bechara, nem sempre esses sintomas indicam câncer, o que torna a realização de exames fundamental.. Ele ressalta a importância de um diagnóstico precoce: “Quanto mais informadas, mais cedo será possível detectar a doença, aumentando as chances de cura”, explica Dr. Bechara.

Para identificar a doença, a mamografia é o exame recomendado, especialmente para mulheres a partir de 45 anos. No entanto, se houver histórico do tumor, é indicado realizar o exame antes dessa idade. “Outros exames, como ressonância magnética e ultrassonografia, também podem ser solicitados. Caso seja identificado um nódulo suspeito em qualquer um desses exames, é essencial realizar uma biópsia para confirmar ou descartar o diagnóstico.” conclui o clínico geral.

Sobre Marcelo Bechara

Marcelo Bechara é médico há mais de 16 anos. Formado em Medicina pela Universidade Metropolitana de Santos (UNIMES), seguiu na área de Medicina Clínica e Cirurgia Geral, tendo atuado como Subsecretário de Saúde na Prefeitura de Praia Grande e na linha de frente da Covid-19 durante a pandemia, também como regulador de vaga e chefe do SAMU, na rede pública de saúde.

Atualmente, Bechara atua com Medicina Integrativa, na clínica que recebe seu nome, inaugurada em 2023 em Praia Grande, São Paulo. Em seu espaço, realiza cuidados que vão além do tratamento de doenças, promovendo melhora no bem-estar e na qualidade de vida de seus pacientes.