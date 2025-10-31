Atletas de Mogi Mirim com mais de 75 anos representam a cidade nas finais estaduais do JOMI 2025

Mesmo com viagens diárias, competidores enfrentaram desafios e conquistaram boas colocações no evento que reuniu mais de 2.400 participantes em São João da Boa Vista

Com energia, garra e espírito esportivo, três atletas de Mogi Mirim mostraram que idade não é barreira quando o assunto é paixão pelo esporte. Representando o município na final estadual dos Jogos da Melhor Idade (JOMI) 2025, realizada entre os dias 23 e 28 de outubro, em São João da Boa Vista, os competidores — dois com 81 anos e um com 75 anos — garantiram o nome da cidade entre as 100 melhores do Estado.

Mesmo com deslocamentos diários até a cidade-sede, os atletas mantiveram o desempenho e conquistaram importantes colocações. O município terminou a competição na 84ª posição entre 198 cidades participantes.

O melhor resultado veio com Odinovaldo Bueno, que alcançou o 7º lugar na modalidade xadrez. No atletismo, o professor Benedito Sampaio ficou com a 6ª colocação no arremesso de peso. Já Aparecido Zacharias disputou a corrida de 700 metros (10º lugar), além de obter o 16º lugar na natação estilo costas e o 17º no estilo livre.

O JOMI 2025 contou com mais de 2.400 atletas com idade a partir de 60 anos, promovendo inclusão, saúde, bem-estar e qualidade de vida. Sorocaba ficou com o título de campeã geral, seguida por São Bernardo do Campo e São José dos Campos.

Os representantes de Mogi Mirim encerraram sua participação com o sentimento de dever cumprido e reconhecimento por levarem, com orgulho, o nome da cidade às finais estaduais do principal evento esportivo da terceira idade em São Paulo.