Atleta de Santo Antônio de Posse conquista vaga no Campeonato Paulista de Judô e mira alto no esporte

Uirá Neres Nascimento destaca superação, apoio do INCEEB e sonho de se tornar campeão olímpico

O jovem judoca Uirá Neres Nascimento, de Santo Antônio de Posse, vem se destacando no cenário esportivo ao conquistar uma vaga no Campeonato Paulista de Judô. Atleta do INCEEB Instituto Cultural Educacional Esportivo do Brasil, ele representa não apenas o município, mas também a força da dedicação e da superação no esporte.

Uirá iniciou sua trajetória no judô ainda na época da escola, incentivado por amigos. Desde então, passou a enfrentar uma rotina intensa de treinos, incluindo deslocamentos com até três ônibus para chegar à academia, demonstrando comprometimento com o esporte.

Para o atleta, a classificação para o Campeonato Paulista tem um significado especial. Segundo ele, a conquista é resultado de muito esforço, disciplina e dedicação diária, especialmente considerando a estrutura limitada de onde treina. Ele ressalta que o caminho até a vaga foi marcado por muito treino, força de vontade e momentos de superação, contando com apoio fundamental de Deus e de seu sensei.

O INCEEB teve papel essencial em sua formação. Uirá afirma que sem o suporte da instituição não teria conseguido chegar até esse nível. Ele também destaca a importância do professor Jr Teixeira em sua trajetória, descrevendo-o como uma referência dentro e fora do tatame, alguém que contribuiu para seu desenvolvimento técnico e mental, sendo mais que um treinador, uma figura de inspiração e apoio constante.

Outro marco importante foi a aprovação na seletiva do Bolsa Atleta de alto rendimento, que, segundo o judoca, será fundamental para sua evolução técnica e participação em futuras competições. Atualmente, ele também integra um centro de treinamento de alto rendimento em São Bernardo do Campo, conquista que define como a realização de um sonho compartilhado por muitos atletas do estado.

Com objetivos bem definidos, Uirá sonha em chegar ao topo do esporte. Entre suas metas estão se tornar campeão olímpico e servir de inspiração para crianças de todo o país.

Ao deixar uma mensagem para outros jovens de Santo Antônio de Posse e Jaguariúna, o atleta destaca a importância da persistência diante das dificuldades. Segundo ele, a vida apresenta desafios constantes, mas a dedicação e a força de vontade são determinantes para seguir em frente.

O técnico Jr Teixeira também destacou a importância do momento vivido pela equipe:

“Hoje não é só sobre uma vaga no Campeonato Paulista de Judô… é sobre tudo que estamos construindo até aqui e para o futuro. Como técnico da equipe INCEEB, eu vejo de perto a entrega de cada atleta — os treinos difíceis, as renúncias, o cansaço que ninguém vê e a vontade que nunca acaba. Essa vaga não veio por acaso. Ela é resultado de disciplina, respeito ao processo e, acima de tudo, dedicação diária. Tenho orgulho de cada um que veste essa camisa e representa o INCEEB com garra e caráter. Eles não estão apenas competindo… estão construindo um caminho de evolução dentro e fora do tatame. Seguimos juntos. Firmes. Com propósito. Porque aqui não formamos apenas atletas… formamos pessoas preparadas para vencer na vida.”

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