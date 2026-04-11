Aulas de teatro da Escola das Artes são retomadas em Jaguariúna após espetáculo da Paixão de Cristo

Atividades haviam sido pausadas para preparação da tradicional encenação e foram retomadas oficialmente dia 30 de maio

As aulas de teatro de sexta da Escola das Artes de Jaguariúna foram retomadas no último dia 10, após um período de pausa para a preparação e realização da tradicional encenação da Paixão de Cristo no município.

As atividades acontecem no espaço Luiz Barbosa Square e fazem parte da programação cultural oferecida gratuitamente à população por meio da Escola das Artes, iniciativa da Prefeitura de Jaguariúna, gerenciada pela Secretaria Municipal de Cultura.

Durante o período que antecedeu o espetáculo, alunos e professores estiveram envolvidos diretamente na montagem da apresentação, o que motivou a suspensão temporária das aulas regulares. Com o encerramento da encenação, os encontros foram retomados normalmente.

Entre os profissionais envolvidos está o professor Richardson, conhecido como “Teco”, que atua na condução das atividades teatrais, promovendo o desenvolvimento artístico e cultural dos alunos.

Para muitos participantes, o retorno das aulas representa mais do que uma atividade extracurricular. “Eu gosto muito das aulas porque a gente pode imaginar histórias, fazer personagens e perder a vergonha de falar na frente dos outros. É muito divertido e eu sinto que cada dia eu aprendo uma coisa nova”, contou uma das alunas do curso.

Os cursos oferecidos pela Escola das Artes são totalmente gratuitos, sem cobrança de matrícula ou mensalidade para os moradores. No entanto, as inscrições não permanecem abertas durante todo o ano, sendo disponibilizadas em períodos específicos definidos pela administração municipal.

Para o ano letivo de 2026, o período principal de inscrições ocorreu entre os dias 2 e 6 de março e já foi encerrado. Ainda assim, podem surgir vagas remanescentes ao longo do ano, em casos de desistência, quando a Prefeitura realiza chamadas pontuais para preenchimento.

Cada candidato pode se inscrever em até duas modalidades diferentes. Interessados em verificar a disponibilidade de vagas para o curso de teatro ou outras atividades podem acessar o aplicativo Cidadão Mais ou procurar atendimento presencial no Parque Santa Maria, onde funciona a secretaria da Escola das Artes.