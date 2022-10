Atletas de Pedreira estiveram disputando o Torneio Aberto de Muay Thai Kick Boxing de Mogi Mirim

Atletas do Projeto Pró Esporte desenvolvido pela Prefeitura de Pedreira, através de sua Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, estiveram no último final de semana, disputando o Torneio Aberto de Muay Thai Kick Boxing de Mogi Mirim.

Coordenados pelo Professor Pantera os atletas pedreirenses conquistaram medalhas de campeões em suas categorias. “Parabéns aos nossos lutadores Catarine, Dieguinho e Lucas pela dedicação nos confrontos e pelos resultados obtidos”, destacou na ocasião o Professor Pantera.

As aulas do Projeto Pró Esporte são ministradas as segundas, quartas e sextas-feiras, das 18h às 20h no Estádio Municipal e aos sábados das 9h às 11h, também no Estádio Municipal com Treino e Competição.

