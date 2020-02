OR – Atletas nogueirenses se destacam em Campeonato de Jiu-Jitsu em Holambra

Os atletas nogueirenses Willy Mateus Frutoso, Pablo Pereira Cardoso e Hiago Pereira Cardoso participaram de um Campeonato de Jiu-Jitsu realizado em Holambra, no dia 26 de janeiro, e se destacaram conquistando medalhas em suas categorias.

O professor Willy é faixa preta de jiu-jitsu e faz parte da equipe FEUB BJJ e da Escola Gracie Malibu Jiu-Jitsu. Ele se sagrou campeão na categoria até 65Kgs e ganhou medalha de ouro na sua categoria.

Após três lutas, o atleta Hiago Pereira Cardoso conquistou a medalha de ouro na categoria adulto até 94kgs.

Já o atleta Pablo Pereira Cardoso também lutou contra três adversários, se sagrou vice-campeão e recebeu a medalha de prata na categoria adulto máster até 94 kgs.

Os atletas Pablo e Hiago começaram a treinar jiu-jitsu no final do ano passado e treinaram apenas três meses antes do campeonato.

Os atletas nogueirenses, que conquistaram três medalhas para a cidade, são treinados no Centro de Treinamento Scorpions Team, em Artur Nogueira.