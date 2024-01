Atletas pedreirenses de Jiu Jitsu conquistam a Medalha de Prata na “Copa São Paulo 2024”

No último domingo, 28 de janeiro, a cidade de São Paulo foi palco de uma emocionante competição de Jiu Jitsu esportivo, a renomada “Copa São Paulo 2024”, realizada no Ibirapuera. Dentre os talentosos competidores, dois atletas de Pedreira se destacaram e conquistaram a medalha de Prata, enchendo de orgulho não apenas seus conterrâneos, mas também elevando o nome de Pedreira em grandes competições.

Vitória Cornélio e Fernando Campaci foram os representantes locais que brilharam nos tatames da “Copa São Paulo”. Com habilidade técnica e determinação, os atletas mostraram seu talento e conquistaram um lugar no pódio.

O Secretário de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato, parabenizou os atletas pelo desempenho excepcional na competição. “É um orgulho ver nossos atletas representando tão bem nossa cidade em eventos de nível nacional. A dedicação e o esforço da Vitória e do Fernando são inspirações para todos nós, e suas conquistas refletem os talentos que temos em Pedreira. Que esses feitos inspirem outros jovens a perseguirem seus sonhos no mundo do esporte, mostrando que, com trabalho árduo e determinação, é possível alcançar o sucesso em nível nacional”, concluiu.