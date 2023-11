Atletismo de Pedreira disputou competição na cidade de Campinas

O Atletismo de Pedreira, coordenado pelo Professor Gilberto Bortolocci, contando com o apoio da Prefeitura Municipal através de sua Secretaria de Esportes e Lazer, esteve no sábado, dia 25 de novembro, na Pista de Atletismo da IVCL ORCAMP em Campinas, participando da 3ª etapa e última do Circuito da A.R.A. Leste 2023.

A equipe pedreirense foi composta pelos atletas que se destacaram nas competições dos Jogos PROERD e no JEMPE, conquistando para Pedreira 13 medalhas nas diversas provas e categorias disputadas.

Destaque para Ana Carvalho da Silva, Campeã dos 50m Sub-12, Lançamento da Pelota e 3º lugar no Salto em Distância; Angelina Franscisconi Belotto, vice-campeã do Lançamento da Pelota Sub-12; Alice Lima Henrique, 3º lugar no Lançamento da Pelota; Vitória Fortunato Vazan, 4º lugar Sub-12 no Lançamento da Pelota; Kadu Castro de Godoy foi vice-campeão do Lançamento da Pelota Sub-12; Carolina Ramos, vice-campeã 50m Sub-12. No Sub-14, Kelvin Eduardo Pereira conquistou o 3º lugar na Corrida 60m, 3º lugar Arremesso do Peso e 3º lugar Salto em Distância. Na Categoria Sub-16, Luna Sophia Lopes foi vice-campeã do Arremesso do Peso. Pelo Sub-18, Samara Maria Mário de Pavão e Robson Dias de Oliveira conquistaram o 3º lugar nos 100m rasos.

Também estiveram participando da competição e pontuaram para Pedreira os seguintes atletas: Daniel Santos, Enzo Gabriel Camilotti, Juan Gabriel Silva Gonçalves, Isadora Gouveia da Silva, Augusto Fernandes dos Santos, Heitor Campos, Maria Clara da Silva Ribeiro, Ana Júlia Gaspari Granconato, Fayola Zara, Manuela Milanez, Marina Milanez, João Paulo Granzoto, Kauany Gabriele da Silva Santos, Gabriele Castelo, Weslen Emanuel Soares de Barros, Emanuel Fortunato da Silva, Maria Eduarda Zampieri, Kayky Gabriel Menozon Inácio, Kauê Vinicius de Lima, Wellington Pereira da Silva, Murilo Rodrigues da Silva e Ana Clara dos Santos Baptista.

“No total foram 13 medalhas conquistadas para o esporte de Pedreira. Estiveram auxiliando e acompanhando os alunos, os professores de Educação Física Alan Araújo, Aline Vitorino e Fernanda Castelani. Sem dúvidas nenhuma o Atletismo de Pedreira começa a ressurgir, como a ave Fênix e assim retornando no cenário esportivo da região de Campinas. Os alunos são das redes Municipal, Estadual e Particular de Ensino. Nossos agradecimentos ao Prefeito Fabio Polidoro pelo total apoio, ao Secretário de Esportes Valdir Carlos Volpato, que não mediram esforços para meu retorno ao Atletismo de Pedreira”, destacou na ocasião o Professor Gilberto Bortoloci.