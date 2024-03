Ato Oficial: Filiação de Davi Neto ao Partido Progressista em Jaguariúna

Da Redação

Na noite de 14 de março, um evento marcou a cidade de Jaguariúna com a filiação de Davi Neto ao Partido Progressista (PP). Sob o lema “Jaguariúna para Frente”, o ato oficial contou com a presença de Maurício Neves, deputado federal e presidente estadual do partido, além de autoridades locais, regionais e membros do PP da região.

Davi Neto, que dedicou 16 anos de sua trajetória política ao PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), sendo eleito vereador por duas vezes na cidade de Jaguariúna, agora traz sua experiência e comprometimento para o Partido Progressista. Durante a cerimônia de filiação, Maurício Neves expressou seu orgulho pela adesão de Davi Neto ao partido, afirmando: “Davi é uma pessoa que se preparou. Para mim, ter Davi Neto no Partido Progressista é motivo de muito orgulho”.

Em seu discurso emocionante, Davi Neto enfatizou a importância da comunidade de Jaguariúna em sua jornada política: “As pessoas de Jaguariúna são a nossa motivação. Vocês sabem que nossos ideais e nossos propósitos nunca mudaram, sempre foram de verdade. Nosso projeto é um só , chamado Jaguariuna”.

A filiação de Davi Neto ao PP representa não apenas uma mudança partidária, mas também um compromisso renovado com o progresso e o desenvolvimento de Jaguariúna. Com sua vasta experiência e dedicação à cidade, Davi Neto promete trabalhar incansavelmente em prol do bem-estar e do avanço da comunidade jaguariunense.

Com a filiação de Davi Neto, o Partido Progressista fortalece sua base e reafirma seu compromisso com o desenvolvimento de Jaguariúna e de todo o país.